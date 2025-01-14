Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại
Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Tòa nhà Nam Sài Gòn, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
LƯU Ý: Ứng viên tìm hiểu thông tin công ty tại website chính thức của công ty trước khi tham gia phỏng vấn
Hỗ trợ phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage.
Hỗ trợ phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building cho website.
Đăng bài lên các website, kênh social của công ty
Hỗ trợ soạn Outline /Content (nội dung + hình ảnh).
Thiết kế hình ảnh, edit video cơ bản
Các công việc khác của team
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phụ cấp lương (trao đổi khi pv)
Hỗ trợ số liệu làm báo cáo thực tập
Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân.
Được đào tạo marketing thực chiến: SEO, Ads, Design
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì
Đang theo học/ sắp tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên đại học các ngành Báo chí, Ngôn ngữ, Marketing...
Khả năng đọc hiểu tài liệu tốt.
Có laptop cá nhân
Năng động, hoạt bát.
Thời gian: Đi làm tối thiểu 4 ngày/ tuần
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
