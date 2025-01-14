Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Tòa nhà Nam Sài Gòn, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc

LƯU Ý: Ứng viên tìm hiểu thông tin công ty tại website chính thức của công ty trước khi tham gia phỏng vấn

Hỗ trợ phân tích, lập chiến lược SEO tổng thể, SEO Onpage và Offpage.

Hỗ trợ phân tích từ khóa tiềm năng, lập kế hoạch link-building cho website.

Đăng bài lên các website, kênh social của công ty

Hỗ trợ soạn Outline /Content (nội dung + hình ảnh).

Thiết kế hình ảnh, edit video cơ bản

Các công việc khác của team

Yêu Cầu Công Việc

Phụ cấp lương (trao đổi khi pv)

Hỗ trợ số liệu làm báo cáo thực tập

Được thể hiện khả năng sáng tạo của bản thân.

Được đào tạo marketing thực chiến: SEO, Ads, Design

Quyền Lợi

Đang theo học/ sắp tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên đại học các ngành Báo chí, Ngôn ngữ, Marketing...

Khả năng đọc hiểu tài liệu tốt.

Có laptop cá nhân

Năng động, hoạt bát.

Thời gian: Đi làm tối thiểu 4 ngày/ tuần

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển

