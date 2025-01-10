Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SLP Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SLP Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phân tích về thị trường, dữ liệu khách hàng, đề xuất chiến dịch marketing;
Phát triển và thực thi kế hoạch marketing chiến lược, bao gồm các chiến dịch quảng cáo trực tuyến, nội dung tiếp thị, và tối ưu hóa trang web.
Điều chỉnh chiến lược marketing dựa trên phản hồi từ thị trường và phân tích dữ liệu.
Triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt;
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành: Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Marketing...
Độ tuổi từ: 21 - 28 tuổi
Có kỹ năng đàm phán và kết nối tốt, xử lý tốt các tình huống thay đổi linh động cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập.
Hiểu biết về Marketing: quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, SEO, email marketing
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SLP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000 - 15.000.000 + % hoa hồng trên KPI+ thưởng, từ 10 triệu đến không giới hạn.
Lương tháng 13, BHXH, ngày phép, thưởng Lễ/Tết, du lịch hằng năm...
Môi trường làm việc đội nhóm tích cực và hỗ trợ.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong một môi trường đa dạng và đầy thách thức.
Nội dung chi tiết sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ SLP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
