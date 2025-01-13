Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 03, tòa nhà PLS, 279 Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 7 làm việc cách tuần
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Chiến lược PR : Đảm bảo chiến lược PR giúp gia tăng nhận diện thương hiệu và đạt được các mục tiêu truyền thông, kinh doanh
Quản lý các hợp tác với KOLs/KOC : Tìm kiếm, liên hệ và hợp tác với các KOLs/KOC để thúc đẩy các chiến dịch truyền thông và quảng bá thương hiệu, đàm phán chi phí & điều khoản hợp đồng, theo dõi, giám sát và đảm bảo tiến độ triển khai quảng bá sản phẩm với các KOL, KOC.
Quản lý truyền thông : Phát triển và duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà báo, đối tác truyền thông, làm việc với các đối tác bên ngoài.
Quản lý website, các thảo luận về thương hiệu trên mạng xã hội: Hỗ trợ đội ngũ nội dung trong việc tạo ra các bài viết, hình ảnh và video phù hợp với chiến lược truyền thông của thương hiệu, có kỹ năng viết content website.
Livestream giới thiệu cửa hàng, chính sách nhượng quyền của thương hiệu.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, khả năng kết nối hiệu quả với khách hàng, đối tác.
Có kinh nghiệm trong việc booking KOL, KOC.
Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế
Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí truyền thông, marketing, kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có sự sáng tạo kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, khả năng kết nối hiệu quả với khách hàng, đối tác.

Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 13.000.000 - 17.000.000 vnđ (thỏa thuận theo năng lực) + lương tháng 13
Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
Cơ hội thăng tiến theo năng lực, xét duyệt review thăng tiến hằng năm.
Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
Được tự do thưởng thức Snack; Tặng Voucher mua sản phẩm tại cửa hàng vào dịp Lễ, Tết.
Chi tiết trao đổi lúc phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 07, Toà nhà Đại Minh, 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 07, Tp. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

