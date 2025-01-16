Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SANOTEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SANOTEL VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 05 đường 02 Linh Tây, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Quay Video: Thực hiện các cảnh quay theo kịch bản và yêu cầu dự án, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh.
Biên Tập Video: Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video để cắt ghép, chỉnh sửa và tạo hiệu ứng cho video. Tạo các phần phụ đề, nhạc nền và hiệu ứng đồ họa cần thiết.
Sáng Tạo Nội Dung: Phát triển ý tưởng và kịch bản cho video dựa trên mục tiêu marketing và yêu cầu dự án. Thực hiện nghiên cứu về xu hướng video và nội dung phổ biến.
Đăng Tải Video: Đăng tải video lên các nền tảng mạng xã hội và tối ưu hóa cho từng nền tảng. Theo dõi và phân tích hiệu suất video sau khi đăng tải.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng được công cụ và phần mềm chỉnh sửa video như Capcut...
Kỹ năng sáng tạo và tư duy chiến lược.
Kỹ năng giao tiếp và khả năng quản lý thời gian, dự án hiệu quả.
Trung thưc, Năng lượng, hoạt bát.
Tại CÔNG TY TNHH SANOTEL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp : 2.500.000/tháng
KPI : 2.000.000 – 4.000.000/tháng
Hoa hồng : Không giới hạn phụ thuộc vào năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SANOTEL VIỆT NAM
