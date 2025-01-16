Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SANOTEL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Quay Video: Thực hiện các cảnh quay theo kịch bản và yêu cầu dự án, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh.

Biên Tập Video: Sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video để cắt ghép, chỉnh sửa và tạo hiệu ứng cho video. Tạo các phần phụ đề, nhạc nền và hiệu ứng đồ họa cần thiết.

Sáng Tạo Nội Dung: Phát triển ý tưởng và kịch bản cho video dựa trên mục tiêu marketing và yêu cầu dự án. Thực hiện nghiên cứu về xu hướng video và nội dung phổ biến.

Đăng Tải Video: Đăng tải video lên các nền tảng mạng xã hội và tối ưu hóa cho từng nền tảng. Theo dõi và phân tích hiệu suất video sau khi đăng tải.