Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Rotoaccess VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Viết content lên fanpage, website

Edit hình, Video

Tham gia quay video, chụp hình

Lên kịch bản nếu có

Làm việc với Truyền Thông và KOL

Quản lý các tài khoản trên các sàn thương mại điện tử

Email Marketing

Lên chương trình, kế hoạch tham gia triển lãm

Tổ chức các buổi họp, hội nghị, tiệc của công ty

Cập nhật báo cáo, và đánh giá hiệu quả của các nền tảng

Hỗ trợ các phòng ban khác khi có các công việc , chiến dịch liên quan đến sales và marketing