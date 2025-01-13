Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Rotoaccess VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Rotoaccess VN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 141 Trần Trọng Cung
- Tân Thuận Đông Quận 7
- TPHCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Viết content lên fanpage, website
Edit hình, Video
Tham gia quay video, chụp hình
Lên kịch bản nếu có
Làm việc với Truyền Thông và KOL
Quản lý các tài khoản trên các sàn thương mại điện tử
Email Marketing
Lên chương trình, kế hoạch tham gia triển lãm
Tổ chức các buổi họp, hội nghị, tiệc của công ty
Cập nhật báo cáo, và đánh giá hiệu quả của các nền tảng
Hỗ trợ các phòng ban khác khi có các công việc , chiến dịch liên quan đến sales và marketing
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Linh động và hoạt bát
- Có khả năng lên kế hoạch triển khai nội dung đa kênh, nắm bắt insight khách hàng nhanh chóng.
- Có khả năng sáng tạo các nội dụng trending và nhạy bén với xu hướng.
Tại Công Ty TNHH Rotoaccess VN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Được đào tạo chuyên sâu
Tham gia BHXH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rotoaccess VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
