Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TÂN KIM XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện.

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa nội dung.

Viết và chỉnh sửa các bài viết, bài đăng trên blog, bài đăng trên mạng xã hội và các loại nội dung khác.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.

Phân tích hiệu quả của chiến lược nội dung và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Làm việc với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Theo dõi các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực content marketing và áp dụng vào công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Sáng tạo nội dung thu hút người đọc, phù hợp với thương hiệu và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng chiến dịch marketing tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút.

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội.

Có khả năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả công việc.

Sử dụng được các phần mềm thiết kế đồ họa (Capcut, Illustrator...) là một lợi thế.

Có kiến thức về thương mại điện tử là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo.

Tại CÔNG TY TNHH TÂN KIM XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KIM XANH

