Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
- Hồ Chí Minh:
- 238
- 240
- 242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Hỗ trợ Website
Cập nhật thông tin sản phẩm mới và upload lên website
Lên bài post beauty tips và upload lên website
- Hỗ trợ Trực fanpage.
Follow up gửi quà Minigame & Giveaway
Quản lý comment FB,
Share bài về các trang vệ tinh
Tạo UTM link tracking & rút gọn từ website và các sàn TMĐT
Tổng hợp và điền báo cáo các chỉ số đo lường trên các trang mạng xã hội thoe form mẫu
- Quản lý các công việc hành chánh của phòng Marketing (hợp đồng, thủ tục thanh toán, theo dõi thanh toán).
Lập và chốt hợp đồng, thỏa thuận thanh toán với các nhà cung cấp/đối tác theo từng chương trình, chiến dịch hàng tháng.
Trình duyệt và Làm đề xuất thanh toán/trình ký chứng từ.
Theo dõi hợp đồng, tình trạng thanh toán với các bộ phận có liên quan (Phòng mua hàng, kế toán và nhà cung cấp)
Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, báo cáo.
- Hỗ trợ các công việc khác của Team Marketing theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm- bán lẻ.
Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.
Có khả năng phân tích, làm việc với số liệu thống kê.
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,......
Độ tuổi: 20 - 25
Thời gian làm việc: 44h/tuần từ thứ 2 - thứ 6
Địa điểm
Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 2 tháng
Cơ hội huấn luyện: - Học hỏi và phát triển chuyên môn lĩnh vực MKT đa dạng
Ngày nghỉ: Thứ 7, CN, Phép năm, Lễ, Tết
Lương: 7 Tr - 9 Tr VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
