Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 238 - 240 - 242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hỗ trợ Website

Cập nhật thông tin sản phẩm mới và upload lên website

Lên bài post beauty tips và upload lên website

- Hỗ trợ Trực fanpage.

Follow up gửi quà Minigame & Giveaway

Quản lý comment FB,

Share bài về các trang vệ tinh

Tạo UTM link tracking & rút gọn từ website và các sàn TMĐT

Tổng hợp và điền báo cáo các chỉ số đo lường trên các trang mạng xã hội thoe form mẫu

- Quản lý các công việc hành chánh của phòng Marketing (hợp đồng, thủ tục thanh toán, theo dõi thanh toán).

Lập và chốt hợp đồng, thỏa thuận thanh toán với các nhà cung cấp/đối tác theo từng chương trình, chiến dịch hàng tháng.

Trình duyệt và Làm đề xuất thanh toán/trình ký chứng từ.

Theo dõi hợp đồng, tình trạng thanh toán với các bộ phận có liên quan (Phòng mua hàng, kế toán và nhà cung cấp)

Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, báo cáo.

- Hỗ trợ các công việc khác của Team Marketing theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông,….

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm- bán lẻ.

Năng động, nhiệt tình, tận tâm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.

Có khả năng phân tích, làm việc với số liệu thống kê.

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,......

Độ tuổi: 20 - 25

Thời gian làm việc: 44h/tuần từ thứ 2 - thứ 6

Địa điểm

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp khác: - Phụ cấp ăn ca

Thời gian thử việc: 2 tháng

Cơ hội huấn luyện: - Học hỏi và phát triển chuyên môn lĩnh vực MKT đa dạng

Ngày nghỉ: Thứ 7, CN, Phép năm, Lễ, Tết

Lương: 7 Tr - 9 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

