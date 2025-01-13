Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Nhân viên Marketing Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 384/15 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

● Trainee Content: chuyên phụ trách phát triển kênh Fanpage, Email Marketing, dự án KOL/KOC, các chiến dịch Branding,...

Trainee Content: chuyên phụ trách phát triển kênh Fanpage, Email Marketing, dự án KOL/KOC, các chiến dịch Branding,...
● Quản lý, xây dựng timeline content cho các kênh truyền thông (Facebook/Instagram/Tiktok) của thương hiệu
Quản lý, xây dựng timeline content cho các kênh truyền thông
(Facebook/Instagram/Tiktok) của thương hiệu
● Nghiên cứu & Đề xuất ý tưởng phát triển thương hiệu trong các buổi brainstorm cùng với team Marketing
Nghiên cứu & Đề xuất ý tưởng phát triển thương hiệu trong các buổi brainstorm cùng với team Marketing
● Hỗ trợ cho Team Leader các công việc liên quan đến Marketing
Hỗ trợ cho Team Leader các công việc liên quan đến Marketing

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Để đảm bảo lộ trình đào tạo của chương trình này, Fitme cần bạn đáp ứng được các tiêu chí quan trọng:
● Bạn không còn lịch học ở Trường hoặc bận việc cá nhân, làm việc fulltime tại Văn phòng trong 6 tháng học việc

Bạn không còn lịch học ở Trường hoặc bận việc cá nhân, làm việc fulltime tại Văn phòng trong 6 tháng học việc
● Bạn đã tìm hiểu kỹ về lĩnh vực Marketing, thật sự yêu thích, đam mê và quyết tâm với lựa chọn này, có định hướng rõ ràng.
Bạn đã tìm hiểu kỹ về lĩnh vực Marketing, thật sự yêu thích, đam mê và quyết tâm với lựa chọn này, có định hướng rõ ràng.
● Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu ngay sau khi có kết quả phỏng vấn đạt.
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu ngay sau khi có kết quả phỏng vấn đạt.
● Ứng viên học chuyên ngành Marketing hoặc Quản trị kinh doanh là một lợi thế.
Ứng viên học chuyên ngành Marketing hoặc Quản trị kinh doanh là một lợi thế.
● Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava Thì Được Hưởng Những Gì

● Trợ cấp: Khởi điểm: 3.000.000 đồng/ tháng. Định kỳ 02 tháng/ lần, đánh giá review tăng mức trợ cấp từ 500.000đ - 1.000.000đ.

Trợ cấp: Khởi điểm: 3.000.000 đồng/ tháng. Định kỳ 02 tháng/ lần, đánh giá review tăng mức trợ cấp từ 500.000đ - 1.000.000đ.
● Thời gian học việc: 06 tháng.
Thời gian học việc: 06 tháng.
● Thời gian làm việc: Giờ hành chính (08h00 – 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 6 ) Thứ 7 ( 8h-17h ) làm cách tuần
Thời gian làm việc: Giờ hành chính (08h00 – 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 6 ) Thứ 7 ( 8h-17h ) làm cách tuần
● Địa điểm làm việc: 384/15 Cộng Hoà, P13, Quận Tân Bình, TPHCM
Địa điểm làm việc: 384/15 Cộng Hoà, P13, Quận Tân Bình, TPHCM
● Được hướng dẫn và đào tạo trong suốt thời gian thực tập.
Được hướng dẫn và đào tạo trong suốt thời gian thực tập.
● Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức của Fitme sau thời gian thực tập.
Cơ hội trở thành Nhân viên chính thức của Fitme sau thời gian thực tập.
● Hỗ trợ các thủ tục cần thiết (dấu mộc, thông tin,...).
Hỗ trợ các thủ tục cần thiết (dấu mộc, thông tin,...).
● Được trực tiếp tham gia vào các chiến dịch Marketing của Công ty và các hoạt động nội bộ. Cơ hội tiếp xúc trực tiếp và học hỏi từ các chiến dịch Marketing của thương hiệu
Được trực tiếp tham gia vào các chiến dịch Marketing của Công ty và các hoạt động nội bộ. Cơ hội tiếp xúc trực tiếp và học hỏi từ các chiến dịch Marketing của thương hiệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava

Công ty TNHH Sản Xuất May Mặc Hava

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11/4b Phạm Văn Sáng, Ấp 2, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

