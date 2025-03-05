Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Tòa Riversise Garden 349 Vũ Tông Phan, Khương Đình,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

·Xây dựng chiến lược: Lên kế hoạch, xây dựng và triển khai các chiến lược marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng cho dòng sản phẩm túi xách nữ.

·Quản lý kênh truyền thông: Điều phối, phát triển nội dung và quản lý các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...) cùng với đội ngũ sáng tạo.

·Chạy chiến dịch quảng cáo: Triển khai và theo dõi hiệu quả các chiến dịch quảng cáo online và offline, bao gồm email marketing, quảng cáo trả phí và PR sự kiện.

·Phân tích thị trường: Nghiên cứu xu hướng thời trang, phân tích đối thủ cạnh tranh và thu thập thông tin khách hàng để đưa ra đề xuất cải tiến sản phẩm và chiến lược marketing.

·Báo cáo và đánh giá: Theo dõi, phân tích dữ liệu chiến dịch và báo cáo định kỳ để đo lường hiệu quả hoạt động marketing.

· Hỗ trợ bán hàng: Phối hợp với bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng nhằm tối ưu hoá các chiến dịch thu hút khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

·Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

·Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang.

·Kỹ năng chuyên môn:

Am hiểu các chiến lược marketing số, truyền thông xã hội và công cụ phân tích dữ liệu.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ hỗ trợ marketing online.

·Kỹ năng mềm:

Khả năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.

· Ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng

Thu Nhập: Thoả thuận xứng đáng theo năng lực.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.

Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Review tăng lương 6 tháng/lần.

Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi

Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.

Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)

Chính sách mua hàng nội bộ.

Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.

Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.

Du lịch công ty.

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.

Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...

Ghi nhận xứng đáng

Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.

Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.

Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.

Cơ hội phát triển

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin