Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Nhân viên Marketing

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Chạy quảng cáo theo ngân sách được duyệt, tự kiểm soát chi phí quảng cáo của cá nhân.
- Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo mà mình thực hiện hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm cho leader (trưởng nhóm)
- Cập nhật xu hướng mới từ kênh Facebook.
- Tìm hiểu phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và ứng dụng vào các hoạt động marketing của cá nhân cùng đội nhóm.
- Lên ý tưởng và trực tiếp viết nội dung quảng cáo.
- Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video (bao gồm: viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh video, chỉnh sửa ảnh và video mức cơ bản...).
- Phối hợp với các bộ phận khác để cùng thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng cáo của công ty
- Thực hiện các công việc khác được giao theo sự chỉ đạo của leader.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000đ đến 15.000.000đ
· BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ đầy đủ theo quy định của công ty.
· Môi trường trẻ trung, năng động, đoàn kết hỗ trợ trong công việc.
· Được tham gia đào tạo, training thêm các kiến thức chuyên môn.
· Được tham gia các hoạt động chung của Công ty như: du lịch, teambuilding hàng năm, liên hoan các dịp đặc biệt 08/03, 20/10, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 Toà báo Nông thôn ngày nay, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

