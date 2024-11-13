Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Chạy quảng cáo theo ngân sách được duyệt, tự kiểm soát chi phí quảng cáo của cá nhân.

- Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo mà mình thực hiện hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm cho leader (trưởng nhóm)

- Cập nhật xu hướng mới từ kênh Facebook.

- Tìm hiểu phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và ứng dụng vào các hoạt động marketing của cá nhân cùng đội nhóm.

- Lên ý tưởng và trực tiếp viết nội dung quảng cáo.

- Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video (bao gồm: viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh video, chỉnh sửa ảnh và video mức cơ bản...).

- Phối hợp với các bộ phận khác để cùng thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng cáo của công ty

- Thực hiện các công việc khác được giao theo sự chỉ đạo của leader.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.000.000đ đến 15.000.000đ

· BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ đầy đủ theo quy định của công ty.

· Môi trường trẻ trung, năng động, đoàn kết hỗ trợ trong công việc.

· Được tham gia đào tạo, training thêm các kiến thức chuyên môn.

· Được tham gia các hoạt động chung của Công ty như: du lịch, teambuilding hàng năm, liên hoan các dịp đặc biệt 08/03, 20/10, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO

