Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
- Hà Nội:
- Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
- Chạy quảng cáo theo ngân sách được duyệt, tự kiểm soát chi phí quảng cáo của cá nhân.
- Báo cáo, đánh giá kết quả của các chiến dịch quảng cáo mà mình thực hiện hàng ngày/tuần/tháng/quý/năm cho leader (trưởng nhóm)
- Cập nhật xu hướng mới từ kênh Facebook.
- Tìm hiểu phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và ứng dụng vào các hoạt động marketing của cá nhân cùng đội nhóm.
- Lên ý tưởng và trực tiếp viết nội dung quảng cáo.
- Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video (bao gồm: viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng hình ảnh video, chỉnh sửa ảnh và video mức cơ bản...).
- Phối hợp với các bộ phận khác để cùng thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng cáo của công ty
- Thực hiện các công việc khác được giao theo sự chỉ đạo của leader.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO Thì Được Hưởng Những Gì
· BHXH, lương tháng 13, thưởng lễ đầy đủ theo quy định của công ty.
· Môi trường trẻ trung, năng động, đoàn kết hỗ trợ trong công việc.
· Được tham gia đào tạo, training thêm các kiến thức chuyên môn.
· Được tham gia các hoạt động chung của Công ty như: du lịch, teambuilding hàng năm, liên hoan các dịp đặc biệt 08/03, 20/10, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
