Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 4 Phạm Tuấn Tài, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, phân tích và triển khai các chiến dịch marketing trên mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác.

Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp

Phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội ( Facebook, Tiktok, Youtube....)

Quản lý quảng cáo trực tuyến để đảm bảo tiếp cận đối tượng mục tiêu.

Lên kế hoạch và kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số.

Quản lý trực tiếp Phối hợp với các thành viên trong nhóm và phòng Marketing Truyền thông để thực hiện các chiến dịch liên quan

Tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình Marketing của Công ty.

Theo dõi và báo cáo kết quả của từng chiến dịch cho Trưởng nhóm Digital Marketing.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh

Có từ 2 năm làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, thương hiệu,...

Có khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục và thuyết trình tốt.

Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.

Tư duy sáng tạo, kết hợp nhạy bén với xu hướng thị trường và ý tưởng độc đáo với các chương trình của công ty trong từng chiến dịch

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Khả năng thích nghi, chịu được áp lực cao

Tại Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Review đánh giá tăng lương thưởng hàng năm. Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cơ bản

Trở thành tập đoàn toàn cầu, hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp làm đẹp và sức khoẻ mái tóc.

Nghỉ phép năm từ 12 ngày/năm, tham gia đầy đủ sự kiện, du lịch, chế độ của công ty.

Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của VTG

Luôn có cơ hội cho bạn tiếp nhận những thử thách trong công việc để học hỏi cái mới và phát triển bản thân.

Các buổi chia sẻ kiến thức kỹ năng, chuyên môn offline được cung cấp bởi BLĐ công ty.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, bài bản và theo hệ thống.

Các hoạt động nội bộ được tổ chức phong phú, đa dạng theo Tháng/Quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hermanoss Việt Nam

