Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
- Hồ Chí Minh: 3 Trần Quang Diệu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Trực tiếp làm MC các chương trình, sự kiện của công ty
- Livestream các dịch vụ của công ty
- Hỗ trợ đọc Voice Off cho các video của công ty
- Có thể quay chụp cơ bản bằng điện thoại
- Tham gia quay phim, chụp hình giới thiệu sản phẩm truyển tải nội dung sản phẩm, thể lệ chương trình của Công ty đến khách hàng
- Đọc hiểu kịch bản tốt. Có khả năng viết kịch bản (khi được yêu cầu)
- Đăng tải các clip trên kênh Tiktok của Công ty
- Báo cáo kết quả làm việc theo ngày , tháng
- Công việc theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
10. Yêu cầu đặc biệt khác : Có khả năng đi công tác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp, phát triển
- Có cơ hội làm việc cùng đội ngũ y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm trong ngành
- Các chế độ khác theo chính sách của Nhà nước và Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI