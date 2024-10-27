Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trực tiếp làm MC các chương trình, sự kiện của công ty

- Livestream các dịch vụ của công ty

- Hỗ trợ đọc Voice Off cho các video của công ty

- Có thể quay chụp cơ bản bằng điện thoại

- Tham gia quay phim, chụp hình giới thiệu sản phẩm truyển tải nội dung sản phẩm, thể lệ chương trình của Công ty đến khách hàng

- Đọc hiểu kịch bản tốt. Có khả năng viết kịch bản (khi được yêu cầu)

- Đăng tải các clip trên kênh Tiktok của Công ty

- Báo cáo kết quả làm việc theo ngày , tháng

- Công việc theo sự phân công của Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ngoại hình ưa nhìn 2. Giới tính: Không yêu cầu 3. Độ tuổi: từ 23 đến 30 tuổi 4. Chỗ ở hiện tại/ Hộ khẩu: HCM 5. Trình độ: - Văn hóa: Tốt nghiệp đại học - Chuyên ngành Đào tạo: Marketing, Truyền thông, Báo Chí 6. Kiến thức: - Có kiến thức về lĩnh vực làm đẹp , thẩm mỹ , mỹ phẩm, thời trang. - Có kiến thức về marketing, truyền thông ... 7. Kinh nghiệm: - Tại vị trí ứng tuyển: 1 năm - Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ 8. Kỹ năng thực hiện công việc: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (giọng nói chuẩn) Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, bán hàng Kỹ năng hiểu sản phẩm, dịch vụ, quy trình, quy định Kỹ năng sử dụng máy tính, phần mềm văn phòng đáp ứng cho yêu cầu công việc. Kỹ năng ngoại ngữ Kỹ năng hiểu quy trình, quy định Kỹ năng tư duy logic, tổng hợp, phân tích, báo cáo Kỹ năng tương tác Kỹ năng điều phối Khả năng sáng tạo 9. Phẩm chất, tính cách, thái độ: Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực trong công việc.

10. Yêu cầu đặc biệt khác : Có khả năng đi công tác theo chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000, được thỏa thuận dựa trên khả năng và kinh nghiệm

- Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp, phát triển

- Có cơ hội làm việc cùng đội ngũ y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm trong ngành

- Các chế độ khác theo chính sách của Nhà nước và Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin