Tuyển Nhân viên Marketing IL Logistics Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V7B7 Terra La Khê Hà Đông HN, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch Marketing Mỹ Phẩm chạy quảng cáo trên kênh Facebook, ticktok...

- Viết nội dung, thiết kế hình ảnh, video tạo xu hướng, xây dựng kênh để live stream

- Quản lý ngân sách chạy quảng cáo, tìm người review các sản phẩm của công ty, các chương trình để thu hút khách hàng...

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch. Hoàn thành các KPI, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo.

- Báo cáo kết quả quảng cáo theo tuần, theo tháng.

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team marketing

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao

- Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo (Fb ads, zalo, google....) trong ngành mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp trong nước và quốc tế

- Có khả năng tư duy tốt, có khả năng sáng tạo.

- Ưu tiên nữ có độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi, có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn là một lợi thế.

Tại IL Logistics Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc sáng từ 8h30-17h30, thứ 2 – sáng thứ 7 hàng tuần.

- Được tính 1 ngày phép/ tháng sau khi làm việc chính thức.

- Lương : 13.000.000 – 15.000.0000 VND

- Chế độ tăng lương, thưởng theo quy định của Công ty

- Được thưởng tháng lương thứ 13, các dịp lễ tết , sinh nhật

- Được làm trong môi trường nước ngoài, năn động, tự chủ, thân thiện, đa ngành nghề học hỏi được nhiều

- Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IL Logistics Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin