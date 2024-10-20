Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: L17, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị các Website của công ty ( Đăng mới, cập nhật nội dung bài viết dịch vụ ); Quản trị các Fanpage của công ty ( Đăng bài viết, bài quảng cáo, trả lời comment khách hàng ); Thiết kế ảnh quảng cáo, viết bài đăng Website và Fanpage của công ty. Phối hợp cùng Leader, bộ phận Dịch vụ khách hàng để tìm kiếm, chăm sóc và phát triển khách hàng; Hỗ trợ hướng dẫn thủ tục, quy trình và hỗ trợ cho Khách hàng đi nộp hồ sơ/ lấy dữ liệu sinh trắc học ở Trung tâm tiếp nhận thị thực; Tìm kiếm thông tin theo dõi và cập nhật những tin tức, quy định mới nhất liên quan đến Visa/chính sách nhập cư các nước để cập nhật cho Khách hàng theo từng thời điểm; Và các hỗ trợ khác nhằm phục vụ khách hàng và theo yêu cầu công việc của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành: Du lịch, Quảng trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Marketing, Ngôn ngữ Anh, ..; Thành thạo Tiếng Anh; Khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, mạch lạc, logic. Nhiệt tình, cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo, biết lắng nghe, có tinh thần học hỏi; Có kỹ năng tìm kiếm thông tin và Sử dụng photoshop cơ bản; Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000vnd + Bonus; Cung cấp máy tính làm việc; Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật; Thưởng Bonus theo hiệu suất công việc và thưởng theo quý, năm và các dịp lễ tết; Tham quan, du lịch theo chế độ công đoàn. Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Thứ Bảy từ 8h30 - 12h hàng tuần;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DI TRÚ TOÀN CẦU QUANG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.