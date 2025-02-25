Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DAO MUSIC ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sản xuất dự án truyền thông & Phối hợp chặt chẽ với internal & external team (60%):

Đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra đúng tiến độ và ngân sách, bao gồm: đề xuất ideas, lên kế hoạch, tổ chức các buổi ghi hình, tham gia quá trình hậu kỳ video/audio.

Làm việc với các bộ phận/nhân sự khác như Marketing, Artist Relations, Production & Media Partner, Vendor,… để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh trên tinh thần phù hợp với định hướng chung của công ty và quản lý.

Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với các đối tác, production house/ nhân sự ngành sản xuất.

Thông thạo các công cụ phục vụ công việc (20%): Sử dụng các phần mềm như Adobe Premiere hoặc CapCut để edit, thực hiện social cut, promote content cho dự án chính; Photoshop hoặc Canva để thực hiện các social post và proposal cơ bản.

Tối ưu nội dung trên các nền tảng digital (20%): Đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, nội dung phù hợp với từng kênh phân phối (YouTube, Instagram, Facebook, TikTok,...) và tối ưu để thu hút người xem và tăng tương tác.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Kỹ tính, sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt, có đam mê với âm nhạc và giải trí.

Kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề.

Có thái độ tích cực, tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng multitasks, chịu được áp lực về công việc và tiến độ làm việc. Không trễ deadline trong công việc.

Thích học hỏi, phát triển bản thân, chịu khó nghiên cứu thông tin về ngành trên thế giới.

Ưu tiên đã tốt nghiệp đại học từ các ngành quản trị công nghệ truyền thông, truyền thông đa phương tiện và các ngành liên quan

Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ sản xuất video, hình ảnh như: Adobe Premiere, CapCut, Photoshop, Canva,...

Tại CÔNG TY TNHH DAO MUSIC ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động và chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc với các nghệ sĩ lớn và các dự án âm nhạc.

Mức lương cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Tham gia các sự kiện âm nhạc, showcase và cơ hội kết nối trong ngành.

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu: 10:00 AM – 6:00 PM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAO MUSIC ENTERTAINMENT

