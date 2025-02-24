Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, Tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing tổng thể phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

- Xây dựng chính sách đại lý và kế hoạch truyền thông nhằm chăm sóc và thúc đẩy việc nhập hàng vào kho của Đại lý.

- Xây dựng chính sách khách hàng và kế hoạch truyền thông nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ Đại lý đẩy hàng ra khỏi kho đến tay khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận Kinh doanh, CSKH để tối ưu hóa quy trình hỗ trợ đại lý, đảm bảo cung ứng và phân phối sản phẩm hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu, phát triển hình ảnh công ty trên các kênh truyền thông.

- Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.

- Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng ngân sách hiệu quả.

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên Marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing hoặc vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành hàng tiêu dùng, thuốc thủy sản, nông nghiệp.

- Am hiểu về xây dựng chính sách đại lý, phát triển hệ thống phân phối và các hoạt động truyền thông hỗ trợ kênh phân phối.

- Có tư duy chiến lược, khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

- Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng các công cụ phân tích thị trường và phần mềm marketing.

Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và kết quả triển khai các chính sách marketing.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Địa điểm làm việc: Văn phòng chi nhánh của cty Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thuỷ Sản Ba Khuyên

