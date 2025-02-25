Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 364 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Lên kế hoạch, kịch bản, ý tưởng content cho kênh social media như Fanpage,Tiktok, youtube
- Chạy ads, vận hành website, sàn E-com, tối ưu SEO
- Design cơ bản: canva, ai, photoshop,…
- Edit video cơ bản: capcut,…
- Cập nhật các xu hướng marketing, các trend để mở rộng các kênh truyền thông;
- Đo lường, báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch,....
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng digital, chạy ads, vận hành website, sàn E-com, tối ưu SEO
- Kỹ năng design cơ bản: canva, ai, photoshop,…
- Kỹ năng edit cơ bản: capcut,…
- Biết diễn xuất và livestream được là một lợi thế.
- Kỹ năng design cơ bản: canva, ai, photoshop,…
- Kỹ năng edit cơ bản: capcut,…
- Biết diễn xuất và livestream được là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8.000.000 - 12.000.000 (tuỳ năng lực) + thưởng theo dự án và hiệu quả công việc
- Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương thoả thuận.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ lễ, nghỉ phép năm
- Sinh nhật, trung thu, tết, du lịch,....
- Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương thoả thuận.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ lễ, nghỉ phép năm
- Sinh nhật, trung thu, tết, du lịch,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI