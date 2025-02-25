Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 364 Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch, kịch bản, ý tưởng content cho kênh social media như Fanpage,Tiktok, youtube

- Chạy ads, vận hành website, sàn E-com, tối ưu SEO

- Design cơ bản: canva, ai, photoshop,…

- Edit video cơ bản: capcut,…

- Cập nhật các xu hướng marketing, các trend để mở rộng các kênh truyền thông;

- Đo lường, báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch,....

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng digital, chạy ads, vận hành website, sàn E-com, tối ưu SEO

- Kỹ năng design cơ bản: canva, ai, photoshop,…

- Kỹ năng edit cơ bản: capcut,…

- Biết diễn xuất và livestream được là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8.000.000 - 12.000.000 (tuỳ năng lực) + thưởng theo dự án và hiệu quả công việc

- Thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương thoả thuận.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ lễ, nghỉ phép năm

- Sinh nhật, trung thu, tết, du lịch,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASAMA HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin