Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Công Nghệ Xuân Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 519/31 Kinh Dương Vương, P.An Lạc,Hồ Chí Minh

Nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động Marketingcho sản phẩm (Sản phẩm là khóa học , thiết bị đào tạo , hoạt động sự kiện ở các trường).

Phối hợp với phòng kinh doanh xây dựng ý tưởng và chính sách bán hàng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và so sánh với sản phẩm công ty để xây dựng chiến dịch Marketinghiệu quả

Lên ý tưởng, triển khai thực hiện các chương trình giảm giá, quảng cáo, sự kiện, hội chợ, tri ân khách hàng,.. nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu.

Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Anh văn: Trung cấp.

Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm liên quan công việc.

Giao tiếp, thuyết trình và viết lách.

Làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Phân tích khách hàng, biết lập báo cáo hiệu quả hoạt động

Tư duy, sáng tạo.

Chính trực, nhạy bén, năng động.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cởi mở và thân thiện trong công việc.

Lương thoả thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH.

Được hưởng lương, thưởng, phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Công ty.

Được tham gia các khoá bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn

