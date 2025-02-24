Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KIRA KIRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH KIRA KIRA
- Hồ Chí Minh: The Edu House, SH 04, 05, 06 Saritown, Khu đô thị Sala, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng, đối thủ cạnh tranh, cơ hội, sở thích của khách hàng và nhà đầu tư.
Định hướng chiến lược marketing, đẩy mạnh dịch vụ mỹ thuật và lớp vẽ mỹ thuật của Kirakira, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu.
Tạo và quản lý các nội dung trên các nền tảng social media và website, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn SEO.
Phối hợp với cùng các bộ phận khác thực hiện các hoạt động Marketing được phân công.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing.
Có kinh nghiệm thực tế về các công cụ Marketing và quản lý các trang mạng xã hội.
Hiểu biết sâu rộng về Marketing và các kênh truyền thông.
Khả năng sáng tạo, nghiên cứu, thích làm việc với ý tưởng.
Khả năng tạo và chỉnh sửa nội dung marketing hấp dẫn.
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các công cụ khai thác internet và các phần mềm thiết kế (AI, photoshop ...)
Ngoại ngữ: Ưu tiên biết sử dụng tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết)
Tại CÔNG TY TNHH KIRA KIRA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13;
Được cung cấp máy thiết bị làm việc;
Được training công tác quản lý/ chuyên môn;
Du lịch Công ty 1 lần/ năm
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Nghỉ phép 12 ngày/ năm;
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIRA KIRA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
