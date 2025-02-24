Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH KIRA KIRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Edu House, SH 04, 05, 06 Saritown, Khu đô thị Sala, An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Thực hiện nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng, đối thủ cạnh tranh, cơ hội, sở thích của khách hàng và nhà đầu tư.

Định hướng chiến lược marketing, đẩy mạnh dịch vụ mỹ thuật và lớp vẽ mỹ thuật của Kirakira, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu.

Tạo và quản lý các nội dung trên các nền tảng social media và website, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn SEO.

Phối hợp với cùng các bộ phận khác thực hiện các hoạt động Marketing được phân công.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành về Marketing.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing.

Có kinh nghiệm thực tế về các công cụ Marketing và quản lý các trang mạng xã hội.

Hiểu biết sâu rộng về Marketing và các kênh truyền thông.

Khả năng sáng tạo, nghiên cứu, thích làm việc với ý tưởng.

Khả năng tạo và chỉnh sửa nội dung marketing hấp dẫn.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các công cụ khai thác internet và các phần mềm thiết kế (AI, photoshop ...)

Ngoại ngữ: Ưu tiên biết sử dụng tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết)

Quyền Lợi Được Hưởng

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Lương tháng 13;

Được cung cấp máy thiết bị làm việc;

Được training công tác quản lý/ chuyên môn;

Du lịch Công ty 1 lần/ năm

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

