Tuyển Nhân viên Marketing Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc
- Hồ Chí Minh: Lầu 5
- Estella Place, 88 Song Hành, P.An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tham gia lập kế hoạch và triển khai hoạt động thực tế để phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ
• Hỗ trợ công tác duy trì, phát triển hình ảnh thương hiệu chung.
• Theo dõi đánh giá góp ý phản hồi của khách hàng trên các trang truyền thông cộng đồng, phát triển nội dung phù hợp.
• Quản trị website, fanpage
• Phối hợp với các phòng ban để tập hợp thông tin phù hợp cho công tác xử lý sự cố trên môi trường mạng xã hội, truyền thông số..
• Quản lý hồ sơ dữ liệu báo cáo có liên quan đến dự án, công việc, và hệ thống hóa thành các báo cáo rõ ràng
• Phân tích đánh giá đề xuất hoạt động hành động thích hợp và chi phí chi tiết trình duyệt
• Thực hiện những hạng mục theo kế hoạch theo sát thời gian và chi phí đã được duyệt.
• Phối hợp với phòng ban nội bộ hoặc bên thứ 3 để đảm bảo thực hiện đúng timeline
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Marketing tổng hợp
• Có kinh nghiệm làm việc ở môi trường bệnh viện là lợi thế
Tại Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
