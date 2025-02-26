Tuyển Nhân viên Marketing Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Tham gia lập kế hoạch và triển khai hoạt động thực tế để phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ

• Hỗ trợ công tác duy trì, phát triển hình ảnh thương hiệu chung.

• Theo dõi đánh giá góp ý phản hồi của khách hàng trên các trang truyền thông cộng đồng, phát triển nội dung phù hợp.

• Quản trị website, fanpage

• Phối hợp với các phòng ban để tập hợp thông tin phù hợp cho công tác xử lý sự cố trên môi trường mạng xã hội, truyền thông số..

• Quản lý hồ sơ dữ liệu báo cáo có liên quan đến dự án, công việc, và hệ thống hóa thành các báo cáo rõ ràng

• Phân tích đánh giá đề xuất hoạt động hành động thích hợp và chi phí chi tiết trình duyệt

• Thực hiện những hạng mục theo kế hoạch theo sát thời gian và chi phí đã được duyệt.

• Phối hợp với phòng ban nội bộ hoặc bên thứ 3 để đảm bảo thực hiện đúng timeline