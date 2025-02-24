Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Lynd Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 87 Bàu Cát 3, P. 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing Online cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu.

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing Online: SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing,...

Viết bài viết, nội dung quảng cáo, bài PR, bài giới thiệu sản phẩm/dịch vụ cho website, mạng xã hội, các kênh truyền thông online khác.

Quản lý và cập nhật nội dung website, fanpage, các kênh truyền thông online khác.

Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing Online, báo cáo kết quả và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa.

Hỗ trợ các hoạt động Marketing Offline khi cần thiết.

Vận hành các sàn TMĐT

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm ít nhất 1 năm.

Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing, SEO, Marketing Online, Digital Marketing.

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Biết sử dụng các công cụ SEO, Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads,...

Nắm vững các kỹ năng sử dụng mạng xã hội, các công cụ truyền thông online.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Chủ động tương tác với cấp trên, các bộ phận trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Lynd Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7tr-12tr (thỏa thuận theo năng lực)

Được tham gia đầy đủ BHXH , BHYT, BHTN

Địa điểm làm việc: 87 Bàu Cát 3, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM

Thời gian làm việc: 8h-17h, thứ 2-7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

