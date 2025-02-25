Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh TP.HCM - Công Ty CP Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Chi Nhánh TP.HCM - Công Ty CP Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex
- Hồ Chí Minh: Lô T5
- 1, đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, liên hệ và thuyết phục khách hàng.
- Lập các kế hoạch báo cáo bán hàng, tiếp xúc khách hàng, mức độ tiêu thụ, theo dõi doanh số.
- Báo cáo công việc thực hiện tuần, tháng.
- Đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng mới hoặc khách hàng tái ký hợp đồng.
- Phát triển việc kinh doanh theo địa bàn, khu vực được phân chia.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.
- Báo cáo thông tin thị trường: đối thủ cạnh tranh, sản phẩm mới, thái độ của khách hàng.
Địa điểm làm việc: CN TP.HCM – Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex
Địa điểm làm việc
Tại: Lô T5-1, đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bố trí được thời gian ngoài giờ, ngày nghỉ… để tham gia hoạt động kinh doanh của phòng Kinh doanh xăng dầu Chi nhánh.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, giao thông vận tải
Tại Chi Nhánh TP.HCM - Công Ty CP Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh TP.HCM - Công Ty CP Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI