Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh TP.HCM - Công Ty CP Thiết Bị Xăng Dầu Petrolimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tìm kiếm, liên hệ và thuyết phục khách hàng.

- Lập các kế hoạch báo cáo bán hàng, tiếp xúc khách hàng, mức độ tiêu thụ, theo dõi doanh số.

- Báo cáo công việc thực hiện tuần, tháng.

- Đàm phán các điều khoản hợp đồng với khách hàng mới hoặc khách hàng tái ký hợp đồng.

- Phát triển việc kinh doanh theo địa bàn, khu vực được phân chia.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng.

- Báo cáo thông tin thị trường: đối thủ cạnh tranh, sản phẩm mới, thái độ của khách hàng.

Địa điểm làm việc: CN TP.HCM – Công ty cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex

Tại: Lô T5-1, đường D2, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.