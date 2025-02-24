Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DKT LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48/25 lê ngã P phú Trung, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai trực tiếp chạy quảng cáo ADS Sàn Thương mại điện tử ( Tiktok, Shopee,...)

Phối hợp content lên ý tưởng content ads, video, hình ảnh quảng cáo, Langdingpage...

Tối ưu chi phí quảng cáo

Tổng hợp và báo cáo phân tích hiệu quả chiến dịch định kỳ theo yêu cầu

Đưa ra các đề xuất cải thiện cho chiến dịch tiếp theo dựa trên dữ liệu và xu hướng

Các công việc khác được phân giao từng thời kỳ

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Marketing, Digital marketing

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 tháng ở vị trí nhân viên chạy Quảng cáo sàn Thương mại điện tử ( Tiktok, Shopee,...)

- Biết tracking số liệu, Có đam mê về chạy quảng cáo Google;

- Nắm được insight và tâm lý người dùng;

- Có tư duy sáng tạo, khả năng học hỏi nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc;

Tại CÔNG TY TNHH DKT LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 9-15 triệu/tháng + thưởng theo doanh số.

- Tăng lương định kỳ theo năng lực, định hướng...

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Đầy đủ các chế độ hiếu hỷ, thai sản, sinh nhật, sức khỏe,..... Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DKT LOGISTICS

