Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Văn Quá, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược truyền thông mạng xã hội cho các chương trình, khóa học của Trung tâm

Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.) nhằm thu hút người dùng mục tiêu.

Quản lý và theo dõi các trang mạng xã hội của công ty, trả lời tin nhắn, bình luận và tương tác với người dùng.

Phân tích dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội để đánh giá hiệu quả của chiến dịch và tối ưu hóa chiến lược.

Sử dụng các công cụ phân tích mạng xã hội để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả.

Đề xuất các ý tưởng mới và sáng tạo để cải thiện hiệu quả truyền thông mạng xã hội.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Theo dõi xu hướng mạng xã hội và cập nhật kiến thức liên tục để áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến và cách thức hoạt động của chúng.

Có khả năng viết nội dung sáng tạo, hấp dẫn và thu hút người đọc.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva,...) là một lợi thế.

TIẾNG ANH B1 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

