Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH EMPIRE CENTRAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phối hợp với team để xây dụng kế hoạch, lên ý tưởng nội dung, quay chụp ảnh các sản phẩm Hobby, Toys, Games.

Hỗ trợ triển khai các buổi workshop, sự kiện liên kết cùng các bên đối tác cũng như tại Công ty.

Quản lý các kênh social và các group cộng đồng của Công ty. Theo dõi, lên các hoạt động minigames để duy trì tương tác.

Hỗ trợ thiết kế, triển khai các chiến dịch sale và marketing của Công ty nếu có.

Thực hiện hỗ trợ các hoạt động truyền thông, quảng cáo khác theo yêu cầu.

(Trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông, marketing hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực truyền thông, marketing.

Thái độ làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc đội nhóm và có chí cầu tiến.

Tiếng Anh trình độ đọc hiểu, viết nội dung truyền thông.

Có khả năng các sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, Capcut…etc).

Am hiểu các kênh social, nắm bắt được các xu thế mới về Hobby, Toys và Games là một lợi thế.

Có khả năng sử dụng AI là một lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH EMPIRE CENTRAL Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng tính theo doanh thu phòng ban, doanh thu tổng của Công ty.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được nghỉ thứ 7-CN, Lễ, Tết và phép năm theo luật lao động hiện hành.

Được hưởng các phúc lợi khác của Công ty (sinh nhật, thưởng Tết, hiếu hỉ…)

Được thưởng 15% lương thử việc nếu được ký hợp đồng chính thức.

Được trải nghiệm, chơi miễn phí tất cả các sản phẩm Hobby, Toys và Games mà Công ty đang kinh doanh.

Môi trường làm việc tốt, trẻ trung, hòa đồng, đầy đủ cơ sở vật chất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMPIRE CENTRAL

