Tuyển Nhân viên Marketing Muamau làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa Nhà VNO - Cho thuê văn phòng Bình Thạnh, Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Trực tiếp triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Google, TikTok và Zalo.

Xây dựng nội dung:Tạo ra các nội dung hấp dẫn, sáng tạo để thu hút khách hàng tiềm năng.

Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra những báo cáo chi tiết.

Tối ưu hóa SEO để tăng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Email Marketing: Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch email marketing hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tối ưu hóa quảng cáo.

Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Zalo Ads, Email marketing, Content marketing, SEO.

Có khả năng phân tích dữ liệu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Muamau Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

Lương tháng 13 và các chế độ sinh nhật, hiếu hỷ, quà tặng các ngày lễ, Tết.

Company Trip hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:00 ( Chỉ làm 2 ngày thứ 7/ tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Muamau

