Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Social Media

Xây dựng và định hướng nội dung:

Lên kế hoạch nội dung cho các kênh social của doanh nghiệp (Facebook, Instagram, ..).

Theo dõi, triển khai các hoạt động Brand team, digital marketing khi có yêu cầu từ Leader.

Sáng tạo và sản xuất nội dung:

Tham gia viết content, biên tập đảm bảo nội dung được trình bày một cách sáng tạo, hấp dẫn.

Phối hợp cùng media, design đa dạng về: bài viết, video, PR,..

Tham gia lên ý tưởng shooting sản phẩm, TVC, booking model,..

Project

Lên ý tưởng, kế hoạch cho các chiến dịch Marketing (profile sản phẩm, sponsor, event,..) theo yêu cầu của Leader.

Đại diện team Marketing làm việc cùng đối tác, nội bộ để quản lý tiến độ, chất lượng, hạng mục công việc của dự án (được điều phối bởi leader).

Phối hợp với các bộ phận:

Hợp tác với các team, phòng ban khác để đảm bảo kết quả các dự án

Tham gia đề xuất ý tưởng sáng tạo trong team Marketing.

Báo cáo và đánh giá:

Báo cáo hiệu quả công việc/campaign/tháng.

Báo cáo, theo dõi và đánh giá kết quả chiến dịch marketing trên Social Media.

Nắm bắt và nghiên cứu các xu hướng Social Media, đề xuất các sáng kiến mới để tăng trưởng và mở rộng phạm vi tiếp cận.

Các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm cùng vị trí hoặc agency về quảng cáo, sáng tạo.

Ưu tiên các bạn mạnh về social media, truyền thông.

Biết sử dụng thành thạo các công cụ AI, Canva, các công cụ khác phục vụ công việc

Khả năng nghiên cứu, phân tích, đề xuất các chiến dịch marketing phù hợp.

Chăm chỉ, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, khả năng làm việc dưới áp lực.

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học: Chuyên ngành marketing/ quan hệ công chúng/ các ngành nghề liên quan khác.

Tại Công ty CP Kết Nối Thời Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Unlimited: Tất cả những hiệu quả công việc và đóng góp của chính bạn ở Faslink sẽ được ghi nhận và cổ vũ bằng một thu nhập Unlimited - mà không có một khung hay mức giới hạn nào.

Bonus: Ngoài khoản thu nhập trên, Faslinker sẽ nhận được Thưởng 06 tháng/12 tháng tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh của cả tập thể Faslink; Thưởng tháng 13.

Về Chính sách bảo hiểm và đãi ngộ:

Faslinker sẽ được đóng bảo hiểm theo chế độ nhà nước ban hành.

Faslinker sẽ có 12 ngày phép/năm, phép thâm niên cho nhân sự gắp bó tại công ty từ 5 năm.

Faslink Parents Summer Welfare: Faslinker có con nhỏ và thâm niên gắn bó từ 2 năm trở lên sẽ được tặng thêm 2 ngày phép để cùng con trải nghiệm mùa hè thật ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình của mình.

Nhận thưởng các ngày Sinh nhật của bạn, ngày Tết, Lễ lớn trong năm.

Hoạt động Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các Cơ sở, địa chỉ Y tế có chuyên môn cao, chất lượng.

Faslinker sẽ nhận được hỗ trợ phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ ngày công.

Faslinker sẽ nhận được từ 1-3 chỉ vàng như một sự trân trọng - Công ty dành tặng nhằm tri ân và vinh danh hàng năm những nhân sự đã gắn bó, cống hiến 5 năm, 10 năm tại Faslink.

Về Chính sách đào tạo & học tập: Năng lực và sự phát triển mỗi cá nhân góp phần tạo nên năng lực của Faslink

Faslinker được trao quyền và khuyến khích học tập trong đào tạo nội bộ và bên ngoài với các khóa học chuyên môn, đào tạo nghiệp vụ, kĩ năng trong nước và quốc tế.

Faslink sẵn sàng hỗ trợ từ 50%-100% chi phí cho các Chương trình đào tạo học tập của bạn.

Về Văn hóa doanh nghiệp:

Faslink xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc với những con người thân thiện, trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Faslinker sẽ được tận hưởng niềm vui vào những ngày đặc biệt tại văn phòng làm việc: Mini game, Các cuộc thi, các CLB bóng đá, chạy bộ, đọc sách, Ngày Green &Clean day,...Các buổi Workshop, hoạt động nội bộ vào các dịp Lễ thú vị và ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kết Nối Thời Trang

