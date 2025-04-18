Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 968 Đường 3/2 phường 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing hàng tháng.

2. Nghiên cứu thị trường, các dự án mà công ty đang triển khai, đề xuất các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu của công ty; cập nhật các công cụ/hoạt động marketing mới để áp dụng vào công việc.

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing/ chăm sóc khách hàng nhằm mục tiêu quảng bá thương hiệu/dự án, phát triển thị trường, thúc đẩy kinh doanh;

4. Thực hiện triển khai Content:

- Phụ trách viết bài PR, thông cáo báo chí, nội dung cho các tài liệu marketing;

- Lên kế hoạch, viết nội dung, tương tác và phát triển website, Facebook fanpage;

- Xây dựng kịch bản quay, dựng và phối hợp media để triển khai.

5. Phối hợp với các bộ phận và phòng ban trong công tác tổ chức sự kiện/hội thảo của Công ty.

6. Thực hiện công việc phù hợp khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông....

Kinh nghiệm làm việc:

- Có kinh nghiệm 01-02 năm ở vị trí tương đương

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt

- Hiểu biết về Digital Marketing: Facebook, Google, ..., am hiểu Marketing truyền thống.

- Giao tiếp tốt.

- Có khả năng xử lý và giải quyết hiệu quả các vấn đề.

- Có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động

Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ

