Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ
- Hồ Chí Minh:
- 968 Đường 3/2 phường 15,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing hàng tháng.
2. Nghiên cứu thị trường, các dự án mà công ty đang triển khai, đề xuất các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu của công ty; cập nhật các công cụ/hoạt động marketing mới để áp dụng vào công việc.
3. Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing/ chăm sóc khách hàng nhằm mục tiêu quảng bá thương hiệu/dự án, phát triển thị trường, thúc đẩy kinh doanh;
4. Thực hiện triển khai Content:
- Phụ trách viết bài PR, thông cáo báo chí, nội dung cho các tài liệu marketing;
- Lên kế hoạch, viết nội dung, tương tác và phát triển website, Facebook fanpage;
- Xây dựng kịch bản quay, dựng và phối hợp media để triển khai.
5. Phối hợp với các bộ phận và phòng ban trong công tác tổ chức sự kiện/hội thảo của Công ty.
6. Thực hiện công việc phù hợp khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc:
- Có kinh nghiệm 01-02 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc tốt
- Hiểu biết về Digital Marketing: Facebook, Google, ..., am hiểu Marketing truyền thống.
- Giao tiếp tốt.
- Có khả năng xử lý và giải quyết hiệu quả các vấn đề.
- Có khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động
Nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỤC ĐỈNH KÝ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI