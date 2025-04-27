Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84R Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông mạng xã hội hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, v.v.)
Quản lý và theo dõi các kênh mạng xã hội, trả lời bình luận và tin nhắn từ người dùng.
Phân tích dữ liệu từ các kênh mạng xã hội để đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa nội dung.
Theo dõi xu hướng mạng xã hội và cập nhật kiến thức liên tục để đảm bảo chiến lược luôn phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing trên mạng xã hội, bao gồm quảng cáo trả phí (Facebook Ads, Google Ads, v.v.)
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.
Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch mạng xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.
Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và thu hút.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.
Thành thạo các công cụ quản lý mạng xã hội
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quảng cáo trả phí (Facebook Ads, Google Ads) là một lợi thế.
Khả năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và video cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo trong lĩnh vực giải trí.
Cơ hội được làm việc với các dự án thú vị và đầy thách thức.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI

CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 84R Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

