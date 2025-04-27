Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84R Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông mạng xã hội hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với từng nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, v.v.)

Quản lý và theo dõi các kênh mạng xã hội, trả lời bình luận và tin nhắn từ người dùng.

Phân tích dữ liệu từ các kênh mạng xã hội để đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa nội dung.

Theo dõi xu hướng mạng xã hội và cập nhật kiến thức liên tục để đảm bảo chiến lược luôn phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing trên mạng xã hội, bao gồm quảng cáo trả phí (Facebook Ads, Google Ads, v.v.)

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch mạng xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và thu hút.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Thành thạo các công cụ quản lý mạng xã hội

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quảng cáo trả phí (Facebook Ads, Google Ads) là một lợi thế.

Khả năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh và video cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo trong lĩnh vực giải trí.

Cơ hội được làm việc với các dự án thú vị và đầy thách thức.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ KOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.