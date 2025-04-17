Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 19 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều phối hoạt động Digital Marketing, bao gồm phân chia công việc, thiết lập KPI, đánh giá hiệu quả và năng suất các chiến dịch.

Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing ngắn hạn & dài hạn.

Tổ chức và triển khai các chiến dịch Digital Marketing như SEO, SEM, social media, quảng cáo online,...

Quản trị & phát triển Website và các kênh Social Media: Facebook, TikTok, YouTube, Instagram,...

Quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube Ads,...

Báo cáo, phân tích dữ liệu, và đề xuất các chiến lược marketing phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các hoạt động marketing hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc chuyên ngành có liên quan.

Ưu tiên tiếng Anh thành thạo, ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thành thạo Google Ads, Facebook Ads, SEO, SEM, Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, Hotjar và các công cụ khác liên quan

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Có khả năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược Digital Marketing.

Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ E M G

