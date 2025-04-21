Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7 Đường D2, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện kế hoạch marketing: truyền thông thương hiệu, sản phẩm, sự kiện.
• Viết nội dung và quản lý fanpage, website, brochure, tài liệu bán hàng.
• Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội chợ, chương trình khuyến mãi.
• Khảo sát thị trường, thu thập thông tin đối thủ, thị hiếu.
• Phối hợp các phòng ban để đảm bảo hình ảnh thương hiệu.
• Báo cáo hiệu quả hoạt động marketing được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế.
• ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm.
• Yêu thích marketing, có khả năng viết nội dung, tư duy hình ảnh.
• Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động, ham học hỏi.
• Ưu tiên biết Canva, CapCut, Facebook Ads cơ bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cứng + phụ cấp.
• Môi trường năng động, có cơ hội phát triển.
• Học hỏi thực tế từ đội ngũ giàu kinh nghiệm.
• Đầy đủ BHXH, BHYT, thưởng Lễ/Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVIS BROTHERS COMMERCE
