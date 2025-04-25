Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần 25 FIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - PAX SKY, 13 Trương Định, Ward 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch & triển khai chiến dịch marketing

- Xây dựng, lên kế hoạch và quản lý các chiến dịch marketing theo mục tiêu thương hiệu và kinh doanh.

- Phối hợp với team thiết kế, nội dung, đối tác để đảm bảo chất lượng và tiến độ các chiến dịch.

- Phân tích đối tượng mục tiêu, xác định kênh và thông điệp phù hợp với từng giai đoạn truyền thông.

2. Quản lý nội dung & kênh truyền thông:

- Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, website, email marketing, v.v.

- Xây dựng định hướng nội dung dài hạn phù hợp với thương hiệu.

- Đảm bảo chất lượng, nhất quán thương hiệu và đúng chiến lược truyền thông trên các kênh.

3. Truyền thông & PR:

- Làm việc với báo chí, KOLs, influencers và các đối tác truyền thông để triển khai các hoạt động PR.

- Viết bài PR, thông cáo báo chí, phát ngôn truyền thông.

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện báo chí, hợp tác thương hiệu, influencer campaign.

4. Theo dõi hiệu quả & tối ưu hóa:

- Theo dõi hiệu suất các chiến dịch marketing qua các chỉ số KPIs: reach, engagement, leads, conversion.

- Phân tích dữ liệu, đưa ra insight và đề xuất tối ưu các hoạt động hiện tại.

- Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động, hiệu suất các chiến dịch cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty fitness, dịch vụ, hoặc bán lẻ.

- Có kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai chiến dịch marketing tích hợp (IMC).

- Kỹ năng viết nội dung và tư duy hình ảnh tốt.

- Am hiểu các công cụ marketing digital và phân tích hiệu suất: Meta Business Suite, Google Analytics, Email Marketing tools…

- Có kinh nghiệm làm việc với báo chí, KOLs, Influencer là lợi thế lớn.

Tư duy chiến lược, chủ động, có trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần 25 FIT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thù lao: Thoả thuận theo năng lực + thưởng theo hiệu suất và KPI.

1. Thù lao:

2. Thưởng: Theo quy định công ty.

2. Thưởng:

3. Phúc Lợi: Bảo hiểm xã hội và các chế độ nghỉ phép theo quy định, Tham gia luyện tập sử dụng sản phẩm của Công ty.

3. Phúc Lợi:

4. Đào tạo: Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

4. Đào tạo:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 25 FIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin