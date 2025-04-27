Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GETFIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SG Mia Center, 202 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quay/chụp hình ảnh, video phục vụ cho các chiến dịch truyền thông của công ty.

Dựng video, chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu (sử dụng Capcut, Premiere, After Effects, Photoshop,…).

Phối hợp cùng team Marketing để sáng tạo nội dung thu hút, phù hợp với định hướng thương hiệu.

Quản lý và lưu trữ kho dữ liệu hình ảnh, video của công ty.

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, sự kiện của Getfit Gym & Yoga.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quay dựng, chụp ảnh (ưu tiên có sản phẩm thực tế).

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa: Capcut, Premiere, After Effects, Photoshop,…

Sáng tạo, có khả năng bắt trend tốt.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc đúng deadline.

Ưu tiên ứng viên có đam mê thể thao, fitness.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GETFIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng theo năng lực và kinh nghiệm.

Tập luyện miễn phí full chi nhánh, sử dụng full dịch vụ tại Getfit Gym & Yoga.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Địa điểm làm việc: Chi nhánh Merry Plaza, Đường 9A, KDC Trung Sơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GETFIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin