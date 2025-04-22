Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược truyền thông mạng xã hội hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Tạo nội dung hấp dẫn và sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ...).

Quản lý và theo dõi các kênh mạng xã hội, trả lời bình luận và tin nhắn từ khách hàng.

Phân tích dữ liệu mạng xã hội để đánh giá hiệu quả chiến dịch và tối ưu hóa nội dung.

Theo dõi xu hướng mạng xã hội và đề xuất các ý tưởng mới.

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các KOLs/Influencers.

Báo cáo định kỳ về hiệu quả hoạt động truyền thông mạng xã hội.

Đề xuất các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu và tăng tương tác với khách hàng trên mạng xã hội.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thôn.

Hiểu biết sâu rộng về các nền tảng mạng xã hội phổ biến.

Có khả năng viết nội dung sáng tạo, hấp dẫn và thu hút người đọc.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Dược phẩm/Y tế là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và trình bày.

Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản

Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài

Hoa hồng doanh thu theo KPI.

Hỗ trợ ăn trưa 50.000VND/ngày.

Phụ cấp xăng xe., chi phí gửi xe.

Phụ cấp công tác phí.

Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc

Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang

