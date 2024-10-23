Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SNV GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 3, Toà nhà Thái Dương, 278 - 280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp cùng team Marketing xây dựng kịch bản, nội dung cho video, hình ảnh sản phẩm trên các kênh Social của công ty.

- Quay video, chụp ảnh, chỉnh sửa theo kế hoạch đã xây dựng để đăng tải lên các kênh truyền thông của công ty.

- Biên tập và chỉnh sửa nội dung hình ảnh, dựng video theo yêu cầu.

- Quản lý kho hình ảnh, video sản phẩm của công ty.

- Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng, yêu cầu của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại các vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo Máy ảnh và các phương tiện phục vụ quay chụp.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm edit video, hình ảnh.

- Chủ động trong công việc, năng động, sáng tạo.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SNV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng thỏa thuận hấp dẫn.

- Được hưởng các chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

- Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, phát triển kỹ năng của công ty.

- Tham gia các sự kiện hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, Team Building hàng năm của công ty.

- Văn phòng làm việc mới, khang trang, hiện đại.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, tôn trọng và lắng nghe ý kiến lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SNV GROUP

