Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tìm kiếm nguồn hàng theo yêu cầu từ phòng Kinh doanh theo các dự án của công ty
Trao đổi, đàm phán, lập hợp đồng với Nhà cung cấp
Quản lý đơn hàng nhập khẩu phụ trách
Phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ đơn hàng
Cập nhật, tổng hợp, phân tích dữ liệu
Thực hiện Khai tờ khai hải quan (điện tử) đối với đơn hàng đầu tiên với nhà cung cấp mới, từ đơn đặt hàng thứ hai sẽ do phòng Xuất nhập khẩu phụ trách
Hoàn thiện bộ chứng từ mua hàng nhập khẩu
Chịu trách nhiệm và báo cáo cập nhật về công việc được phân công phụ trách
Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Upto 18tr đối với ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng tốt và xuất nhập khẩu
Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động.
Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng).
Thời hạn trả lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Vị trí có cơ hội thăng tiến trong công ty
Môi trường làm việc thân thiện, quy trình làm việc rõ ràng
Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Tham gia bảo hiểm khi lên chính thức
Ngày nghỉ phép năm, nghỉ phép có lương
Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước
Lương tháng 13, thưởng, quà các ngày Lễ
Tham gia các hoạt động nội bộ, sự kiện, du lịch hằng năm của công ty
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Sử dụng thành thạo tiếng Trung, tiếng anh 4 kỹ năng
Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí Sourcing và mua hàng
Có kỹ năng sử dụng các sàn điện tử Quốc tế
