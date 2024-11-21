Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam (IMTC VIETNAM CO.,LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng

Tìm kiếm nguồn hàng theo yêu cầu từ phòng Kinh doanh theo các dự án của công ty

Trao đổi, đàm phán, lập hợp đồng với Nhà cung cấp

Quản lý đơn hàng nhập khẩu phụ trách

Phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo tiến độ đơn hàng

Cập nhật, tổng hợp, phân tích dữ liệu

Thực hiện Khai tờ khai hải quan (điện tử) đối với đơn hàng đầu tiên với nhà cung cấp mới, từ đơn đặt hàng thứ hai sẽ do phòng Xuất nhập khẩu phụ trách

Hoàn thiện bộ chứng từ mua hàng nhập khẩu

Chịu trách nhiệm và báo cáo cập nhật về công việc được phân công phụ trách

Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Yêu Cầu Công Việc

Mức lương khởi điểm từ 12.000.000 - 18.000.000 /tháng

Upto 18tr đối với ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng tốt và xuất nhập khẩu

Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động.

Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa), vé gửi xe tháng (90k/tháng).

Thời hạn trả lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng

Vị trí có cơ hội thăng tiến trong công ty

Môi trường làm việc thân thiện, quy trình làm việc rõ ràng

Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm

Tham gia bảo hiểm khi lên chính thức

Ngày nghỉ phép năm, nghỉ phép có lương

Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước

Lương tháng 13, thưởng, quà các ngày Lễ

Tham gia các hoạt động nội bộ, sự kiện, du lịch hằng năm của công ty

Quyền Lợi

Sinh năm 2000 - 1987

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Sử dụng thành thạo tiếng Trung, tiếng anh 4 kỹ năng

Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí Sourcing và mua hàng

Có kỹ năng sử dụng các sàn điện tử Quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển

