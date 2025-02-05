Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm & nhiệm vụ chính Kết quả cần đạt

• Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, dự thầu và hợp đồng để mua hàng vật tư thiết bị liên quan

• Xem xét các vấn đề kỹ thuật, phối hợp với bộ phận Kỹ thuật Dự án để kiểm tra, chọn mua đúng thiết bị đáp ứng yêu cầu

• Tìm nhà cung ứng/đơn vị logistics, lấy báo giá, so sánh, đàm phán lựa chọn NCC phù hợp để kí hợp đồng

• Lập đơn đặt hàng/soạn thảo hợp đồng trình Trưởng ban xem xét, và trình duyệt các cấp theo Quy trình.

• Làm hồ sơ tạm ứng, thanh toán, theo dõi quá trình nhập hàng từ kho – trạm để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, đúng số lượng, chất lượng. Kiểm tra bộ chứng từ hàng hóa trước khi NCC gửi hàng.

• Tập hợp hồ sơ thanh toán và chuyển phòng TCKT. Theo dõi thanh toán công nợ với Nhà cung cấp.

• Hoàn thiện hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư

• Thường xuyên tổng hợp, cập nhật, tình hình giá cả vật tư thiết bị và các quy định của hãng tàu, hải quan

• Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng ban hoặc cấp có thẩm quyền.

• Báo cáo theo quy định Ban Vật tư và Công ty.

• Có thể đi công tác khi có yêu cầu từ cấp trên