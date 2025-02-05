Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
- Hà Nội: Tầng 5, tòa Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Trách nhiệm & nhiệm vụ chính Kết quả cần đạt
• Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, dự thầu và hợp đồng để mua hàng vật tư thiết bị liên quan
• Xem xét các vấn đề kỹ thuật, phối hợp với bộ phận Kỹ thuật Dự án để kiểm tra, chọn mua đúng thiết bị đáp ứng yêu cầu
• Tìm nhà cung ứng/đơn vị logistics, lấy báo giá, so sánh, đàm phán lựa chọn NCC phù hợp để kí hợp đồng
• Lập đơn đặt hàng/soạn thảo hợp đồng trình Trưởng ban xem xét, và trình duyệt các cấp theo Quy trình.
• Làm hồ sơ tạm ứng, thanh toán, theo dõi quá trình nhập hàng từ kho – trạm để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, đúng số lượng, chất lượng. Kiểm tra bộ chứng từ hàng hóa trước khi NCC gửi hàng.
• Tập hợp hồ sơ thanh toán và chuyển phòng TCKT. Theo dõi thanh toán công nợ với Nhà cung cấp.
• Hoàn thiện hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư
• Thường xuyên tổng hợp, cập nhật, tình hình giá cả vật tư thiết bị và các quy định của hãng tàu, hải quan
• Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng ban hoặc cấp có thẩm quyền.
• Báo cáo theo quy định Ban Vật tư và Công ty.
• Có thể đi công tác khi có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
