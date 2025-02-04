Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm nhà cung cấp, mua bán vật tư phục vụ hoạt động sản xuất, lắp đặt.

Quản lý nhập – xuất – tồn kho linh kiện, vật tư sản xuất máy phát điện.

Đảm bảo kho luôn đầy đủ vật tư theo yêu cầu, đề xuất nhập hàng khi cần.

Kiểm kê định kỳ, đối chiếu số liệu thực tế với hệ thống.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hàng hóa lưu thông hiệu quả.

Tuân thủ quy định PCCC, đảm bảo an toàn kho bãi.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan.

Chấp nhận đào tạo ứng viên mới ra trường.

Thành thạo quy trình xuất nhập hàng, kiểm kê, bảo quản hàng hóa.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 triệu VND/tháng trở lên và thưởng hàng năm theo doanh thu và kết quả kinh doanh.

Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đồng phục.

Đóng bảo hiểm, chế độ nghỉ phép và tính lương làm thêm theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Egreen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin