Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tìm kiếm & đánh giá nhà cung cấp, nghiên cứu và xác minh thông tin nhà cung cấp mới.

Đặt hàng máy móc, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao thường xuyên và không thường xuyên trong Hệ thống Y tế MEDLATEC.

Tham gia công tác kiểm tra, chỉ đạo tuyến tại các chi nhánh thuộc phạm vi công việc của Phòng Hậu cần.

Triển khai các gói thầu thường quy (in ấn, văn phòng phẩm, đồng phục...) và không thường quy trong Hệ thống.

Hỗ trợ công tác hậu cần phục vụ các chương trình hội nghị, sự kiện... tại Hà Nội và các Đơn vị thành viên.

Tốt nghiệp CĐ trở lên khối ngành Kinh tế - Tài chính - Kế toán;

Độ tuổi: dưới 35 tuổi;

Có tối thiều 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng;

Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp tốt;

Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, trung thực;

Mức lương: 9-13tr/tháng;

Phụ cấp ăn trưa: 40.000/bữa;

Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (thứ Hai - sáng thứ Bảy);

Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng các ngày Lễ Tết ...;

Chế độ ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà khi thăm khám tại MEDLATEC;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước.

