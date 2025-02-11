Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
- Hà Nội: Số 3 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Tìm kiếm & đánh giá nhà cung cấp, nghiên cứu và xác minh thông tin nhà cung cấp mới.
Đặt hàng máy móc, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao thường xuyên và không thường xuyên trong Hệ thống Y tế MEDLATEC.
Tham gia công tác kiểm tra, chỉ đạo tuyến tại các chi nhánh thuộc phạm vi công việc của Phòng Hậu cần.
Triển khai các gói thầu thường quy (in ấn, văn phòng phẩm, đồng phục...) và không thường quy trong Hệ thống.
Hỗ trợ công tác hậu cần phục vụ các chương trình hội nghị, sự kiện... tại Hà Nội và các Đơn vị thành viên.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: dưới 35 tuổi;
Có tối thiều 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng;
Thành thạo tin học văn phòng, giao tiếp tốt;
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, trung thực;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa: 40.000/bữa;
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (thứ Hai - sáng thứ Bảy);
Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng các ngày Lễ Tết ...;
Chế độ ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà khi thăm khám tại MEDLATEC;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI