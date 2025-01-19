Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Lai xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc

- Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp

- Nhận list thiết bị báo giá/mua hàng

- Tìm kiếm và xin giá các nhà cung cấp

- Phân tích giá, đàm phám giá cả với maker

- Chốt giá và nhập vào list thiết bị gửi TBP

- Triển khai mua hàng theo kế hoạch

- Làm các thủ tục đặt hàng

- Theo dõi hàng về, phối hợp với kho nhận và kiểm soát hàng hóa khi hàng về đảm bảo hàng đúng mã, quy cách, số lượng...

- Triển khai mua hàng phát sinh cho dự án

- Làm báo cáo đặt hàng hàng tháng gửi TBP

- Làm việc theo phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam (22-35 tuổi)

- Đại học khối ngành kinh tế (có thể tự động hóa cũng được)

- Thành thạo excel, word, pp(đặc biết excel)

- Nhanh nhẹn, cận thận, chăm chỉ, thật thà, ngoại hình khá

- Có kinh nghiệm mua hàng ngành cơ khí tự động hóa là 1 lợi thế

- Chịu được áp lực công việc

- Kinh nghiệm: 0-1 năm, có kinh nghiệm mua hàng cùng ngành là một lợi thế

- Tiếng anh giao tiếp cơ bản là 1 lợi thế: có thể trao đổi với nhà cung cấp nước ngoài qua email/skype/zalo

Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Làm việc hành chính, tháng nghỉ 1 thứ 7+ tất cả các chủ nhật, tăng ca lương nhân hệ số

- Hưởng đầy đủ chế độ, BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ

- Nghỉ lễ, tết, phép theo quy định

- Ngoài ra đươc hưởng đầy đủ các chế độ cơm trưa, thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch, liên hoan, thăm hỏi....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Indu Việt Nam

