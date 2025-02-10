Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đội Nhân, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện quy trình mua hàng từ nhận yêu cầu báo giá, tìm kiếm nhà cung cấp đến đàm phán, ký kết hợp đồng và cho hàng về kho
Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp mới tiềm năng (trong nước và nước ngoài)
Theo dõi và kiểm soát chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng của nhà cung cấp
Phối hợp với các bộ phận liên quan như kho, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng
Phân tích thị trường và xu hướng giá cả để đưa ra các đề xuất mua hàng hiệu quả
Có cơ hội học hỏi và thực hiện nghiệp vụ XNK
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến mua hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên > 2 năm kinh nghiệm và/hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực, thực hiện đánh giá 2 lần/năm
Cơ hội học hỏi, thăng tiến vị trí theo năng lực
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Được thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết, sinh nhật theo quy chế của Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 38 Lạc Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

