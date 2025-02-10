Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
- Hà Nội: Văn Phòng 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận yêu cầu mua hàng (PR) từ các cửa hàng
Đặt đơn hàng mới (PO) dựa trên PR
Phối hợp, xử lý đơn hàng kịp thời để đảm bảo nguồn cung liên tục cho các cửa hàng, đảm bảo hàng hóa được các nhà cung cấp giao đúng hạn
Theo dõi chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp
Phối hợp với bộ phận kế toán, vận hành và các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan tới hàng hóa
Theo dõi và thu thập các tài liệu/chứng nhận an toàn thực phẩm để gửi tới Bộ phận QA
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận có liên quan để triển khai và đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, đảm bảo gia hạn hợp đồng cung ứng kịp thời
Duy trì mức chiết khấu của các nhà cung cấp hiện tại và đàm phán với các nhà cung cấp khác để có mức chiết khấu trên tổng giá trị đơn hàng
Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng/Quản lý chuỗi cung ứng, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B và bán lẻ
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP, đặc biệt là SAP.
Kĩ năng chuyên môn cần có:
Tỉ mỉ, chăm chỉ, hướng đến kết quả, chủ động, trung thực và liêm chính
Có hiểu biết sâu về ngành nhà hàng phục vụ nhanh là lợi thế
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và quan hệ đối tác tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn ca, điện thoại; công tác phí
Lương tháng 13 & Thưởng hiệu quả kinh doanh (cạnh tranh và hấp dẫn)
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT / BHXH / BHTN (đóng bảo hiểm full lương theo đúng quy định), 12 ngày phép năm
Bảo hiểm tai nạn 24 / 24, BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH
Chương trình team building, tiệc cuối năm hằng năm
