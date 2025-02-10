Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Phòng 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận yêu cầu mua hàng (PR) từ các cửa hàng

Đặt đơn hàng mới (PO) dựa trên PR

Phối hợp, xử lý đơn hàng kịp thời để đảm bảo nguồn cung liên tục cho các cửa hàng, đảm bảo hàng hóa được các nhà cung cấp giao đúng hạn

Theo dõi chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp

Phối hợp với bộ phận kế toán, vận hành và các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan tới hàng hóa

Theo dõi và thu thập các tài liệu/chứng nhận an toàn thực phẩm để gửi tới Bộ phận QA

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận có liên quan để triển khai và đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, đảm bảo gia hạn hợp đồng cung ứng kịp thời

Duy trì mức chiết khấu của các nhà cung cấp hiện tại và đàm phán với các nhà cung cấp khác để có mức chiết khấu trên tổng giá trị đơn hàng

Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân về Kinh doanh, vận hành hoặc các lĩnh vực liên quan

Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng/Quản lý chuỗi cung ứng, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành F&B và bán lẻ

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống ERP, đặc biệt là SAP.

Kĩ năng chuyên môn cần có:

Tỉ mỉ, chăm chỉ, hướng đến kết quả, chủ động, trung thực và liêm chính

Có hiểu biết sâu về ngành nhà hàng phục vụ nhanh là lợi thế

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và quan hệ đối tác tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên

Phụ cấp ăn ca, điện thoại; công tác phí

Lương tháng 13 & Thưởng hiệu quả kinh doanh (cạnh tranh và hấp dẫn)

Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT / BHXH / BHTN (đóng bảo hiểm full lương theo đúng quy định), 12 ngày phép năm

Bảo hiểm tai nạn 24 / 24, BẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

Chương trình team building, tiệc cuối năm hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.