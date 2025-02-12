Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

- Phụ trách mua hàng với nhà cung cấp nội địa liên quan đèn Led

- Phát hành đơn hàng cho nhà cung cấp

- Đốc thúc nhà cung cấp giao hàng đúng thời gian để đáp ứng KHSX

- Quản lý leadtime nhà cung cấp

- Theo dõi hàng NG phát sinh để kịp thời đổi trả

- Đàm phán giá với nhà cung cấp và xử lý thanh toán

- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

- Không yêu cầu ngoại ngữ

Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc

- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...

- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.

- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;

- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.

