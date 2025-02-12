Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KMW Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lý Nhân ...và 13 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Phụ trách mua hàng với nhà cung cấp nội địa liên quan đèn Led
- Phát hành đơn hàng cho nhà cung cấp
- Đốc thúc nhà cung cấp giao hàng đúng thời gian để đáp ứng KHSX
- Quản lý leadtime nhà cung cấp
- Theo dõi hàng NG phát sinh để kịp thời đổi trả
- Đàm phán giá với nhà cung cấp và xử lý thanh toán
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu ngoại ngữ
Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng và các chế độ trợ cấp hấp dẫn: được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ngay từ tháng thử việc
- Thưởng sinh nhật, Tết trung thu, 8/3, 20/10...
- Nhiều cơ hội thăng tiến và thử thách.
- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, sạch sẽ.
- Thủ tục nhận việc nhanh chóng, được ký hợp đồng dài hạn;
- Nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao, vui chơi-giải trí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KMW Việt Nam
