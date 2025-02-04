Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15 khu VP tòa Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Thực hiện quy trình mua sắm chung để mua các sản phẩm tiếp thị và dịch vụ

- Tìm kiếm & phát triển nhà cung cấp và xử lý quy trình đấu thầu

- Kiểm tra và đàm phán báo giá

- Hỗ trợ về vấn đề chất lượng và giao hàng

- Quản lý hợp đồng

- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm mua hàng sản phẩm in-direct (sản phẩm không sản xuất)

- Tiếng Anh & kỹ năng Excel khá

- Có mong muốn trải nghiệm môi trường làm việc tại công ty nước ngoài

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 16-18tr/tháng

- Làm giờ hành chính Từ thứ 2 - thứ 6; Over Time T7: 200% lương

- Đảm bảo chế độ Bảo Hiểm và các quyền lợi cho nhân sự như nhân viên chính thức tại LG; sau thời gian thời vụ sẽ offer Hợp đồng dài hạn nếu làm tốt.

- Môi trường làm việc năng động của 1 trong 4 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc

- Môi trường làm việc năng động

- Đãi ngộ đặc biệt với người làm việc gắn bó, trách nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

