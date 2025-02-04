Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15 khu VP tòa Lotte Mall Tây Hồ Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Thực hiện quy trình mua sắm chung để mua các sản phẩm tiếp thị và dịch vụ
- Tìm kiếm & phát triển nhà cung cấp và xử lý quy trình đấu thầu
- Kiểm tra và đàm phán báo giá
- Hỗ trợ về vấn đề chất lượng và giao hàng
- Quản lý hợp đồng
- Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm mua hàng sản phẩm in-direct (sản phẩm không sản xuất)
- Tiếng Anh & kỹ năng Excel khá
- Có mong muốn trải nghiệm môi trường làm việc tại công ty nước ngoài

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 16-18tr/tháng
- Làm giờ hành chính Từ thứ 2 - thứ 6; Over Time T7: 200% lương
- Đảm bảo chế độ Bảo Hiểm và các quyền lợi cho nhân sự như nhân viên chính thức tại LG; sau thời gian thời vụ sẽ offer Hợp đồng dài hạn nếu làm tốt.
- Môi trường làm việc năng động của 1 trong 4 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc
- Môi trường làm việc năng động
- Đãi ngộ đặc biệt với người làm việc gắn bó, trách nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

