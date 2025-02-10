Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần AVPlus làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty Cổ phần AVPlus
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty Cổ phần AVPlus

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần AVPlus

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 17 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Duy trì, củng cố mối quan hệ với các NCC/ đối tác với các đối tác hiện tại của công ty, tìm kiếm các NCC/ đối tác mới.
- Tập hợp và xây dựng hệ thống bảng giá cho tất cả hàng hóa, dịch vụ từ NCC làm ngân hàng giá.
- Sử dụng nghiệp vụ mua sắm để đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng, đơn đặt hàng thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ kinh doanh, thi công.
- Đảm bảo hồ sơ chứng từ cung cấp đúng đủ, kịp thời các chứng từ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.
- Giao dịch với các cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do TP giao.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tỉ mỉ trong công việc phụ trách,
- Tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế, Kinh tế Quốc tế
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh tốt
- Giao tiếp tốt, đàm phán, chuyên môn XNK, sử dụng thành thạo các phần mềm Khai hải quan: ECUS,..., kỹ năng khai thác thông tin từ thị trường, từ internet,..., kỹ năng làm việc nhóm,...
- Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm ở vị trí công việc tương đương.
- Giới tính: Nam/Nữ

Tại Công ty Cổ phần AVPlus Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 triệu trở lên (Hoặc thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn)
- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
- Nghỉ CN, nghỉ Lễ Tết theo quy định, 12 ngày phép năm, tổ chức du lịch và party hàng năm..
- Được đào tạo thêm về chuyên môn trong quá trình làm việc
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty (thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AVPlus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần AVPlus

Công ty Cổ phần AVPlus

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự 17 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

