Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần AVPlus làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Đinh Núp, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Duy trì, củng cố mối quan hệ với các NCC/ đối tác với các đối tác hiện tại của công ty, tìm kiếm các NCC/ đối tác mới.

- Tập hợp và xây dựng hệ thống bảng giá cho tất cả hàng hóa, dịch vụ từ NCC làm ngân hàng giá.

- Sử dụng nghiệp vụ mua sắm để đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng, đơn đặt hàng thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ kinh doanh, thi công.

- Đảm bảo hồ sơ chứng từ cung cấp đúng đủ, kịp thời các chứng từ liên quan đến hàng hóa, dịch vụ.

- Giao dịch với các cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do TP giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tỉ mỉ trong công việc phụ trách,

- Tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế, Kinh tế Quốc tế

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh tốt

- Giao tiếp tốt, đàm phán, chuyên môn XNK, sử dụng thành thạo các phần mềm Khai hải quan: ECUS,..., kỹ năng khai thác thông tin từ thị trường, từ internet,..., kỹ năng làm việc nhóm,...

- Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm ở vị trí công việc tương đương.

- Giới tính: Nam/Nữ

Tại Công ty Cổ phần AVPlus Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 triệu trở lên (Hoặc thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn)

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ CN, nghỉ Lễ Tết theo quy định, 12 ngày phép năm, tổ chức du lịch và party hàng năm..

- Được đào tạo thêm về chuyên môn trong quá trình làm việc

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty (thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AVPlus

