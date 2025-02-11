Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 38 tòa Discovery Complex 302 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Làm báo cáo đặt hàng các nhãn hàng theo định kỳ, hàng tháng

- Lên đơn đặt hàng NCC, đặt hàng và xử lý đơn hàng

- Làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp

- Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng hóa: lỗi hỏng, thừa thiếu, HSD ngắn không đạt tiêu chuẩn, thiếu chứng từ, đổi trả hàng cận date, hàng bán chậm...

- Làm việc với NCC để xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm

- Theo dõi việc trả thưởng của NCC: Cấn trừ công nợ kịp thời hoặc thúc giục NCC trả thưởng đúng hạn

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy tờ, hợp đồng với NCC, giấy chứng nhận đại lý, giấy công bố mỹ phẩm các nhãn hàng và các giấy tờ liên quan khác. Theo dõi thời hạn hiệu lực của các loại giấy tờ trên và bổ sung trước khi hết hạn.

- Khảo sát thị trường

- Tìm kiếm Nhà cung cấp và các nhãn hàng mới, đàm phán chính sách và ký kết hợp đồng với NCC.

- Phối hợp với bộ phận pháp chế kiểm tra giấy tờ của hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn theo đúng pháp luật

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh, MKT, Trade MKT trong một số hoạt động như: làm CTKM cho người tiêu dùng, cung cấp giấy tờ cho các sàn TMĐT, thiết lập định mức trưng bày hàng hóa tại cửa hàng....

- Các công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc và quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học các khối ngành về kinh tế hoặc thương mại

· Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

· Sử dụng thành thạo máy vi tính, tin học văn phòng (Excel, Word)

· Cập nhật và tổng hợp dữ liệu, lập kế hoạch công việc và các báo cáo chuyên môn

· Làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.

· Ưu tiên đã làm ở bộ phận mua hàng của ngành Beauty hoặc ngành FMCG.

· Biết Tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 60 Ngày

Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ thứ 2 đến Thứ 6)

Đồng nghiệp:

Ngày nghỉ: Thứ Bảy và Chủ nhật

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin