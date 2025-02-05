Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, vị trí số 3, nhà B, khu VL1 khu TMDV Trung Văn, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chí của Công ty
Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ, thực phẩm...
Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc, Trưởng Phòng
Công việc trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan
Sử dụng thành thạo các công cụ Office (Words, Excel, Power Point...).
Ưu tiên các ứng viên đã làm ở vị trí và doanh nghiệp có lĩnh vực suất ăn, nhà hàng
Sử dụng thành thạo các công cụ Office (Words, Excel, Power Point...).
Ưu tiên các ứng viên đã làm ở vị trí và doanh nghiệp có lĩnh vực suất ăn, nhà hàng
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9 – 12 triệu
Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày (có người nấu ăn tại Công ty)
Hỗ trợ tiền ăn nếu có con học tại trường Công ty phục vụ
Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.
Được tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm theo quy định của Công ty.
Được tham gia các lớp đào tạo,
Thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty.
Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày (có người nấu ăn tại Công ty)
Hỗ trợ tiền ăn nếu có con học tại trường Công ty phục vụ
Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.
Được tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm theo quy định của Công ty.
Được tham gia các lớp đào tạo,
Thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI