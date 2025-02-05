Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, vị trí số 3, nhà B, khu VL1 khu TMDV Trung Văn, P.Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chí của Công ty

Mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ, thực phẩm...

Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc, Trưởng Phòng

Công việc trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan

Sử dụng thành thạo các công cụ Office (Words, Excel, Power Point...).

Ưu tiên các ứng viên đã làm ở vị trí và doanh nghiệp có lĩnh vực suất ăn, nhà hàng

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 – 12 triệu

Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày (có người nấu ăn tại Công ty)

Hỗ trợ tiền ăn nếu có con học tại trường Công ty phục vụ

Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.

Được tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm theo quy định của Công ty.

Được tham gia các lớp đào tạo,

Thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty.

