Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nghiên cứu, tìm kiếm và lựa chọn nguồn cung cấp vải và nguyên phụ liệu chất lượng đáp ứng được yêu cầu của Công ty.
Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp vật tư
Đặt mua vải & NPL
Theo dõi tình trạng các vật tư đã đặt hàng. Giám sát và xử lý các phát sinh trong quá trình đặt hàng
Tìm kiếm các nhà gia công FOB ( len, jean, áo phao). Phụ trách các thủ tục, giấy tờ trong quá trình làm việc với các đối tác
Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thương lượng, Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình
Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương các công ty cùng ngành nghề

Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản+ Lương sản phẩm
Ăn trưa tại công ty
Ngày phép: 12 ngày/năm
Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ tết, sinh nhật, team building, YEP....
Chế độ nâng lương linh hoạt
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 504 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

