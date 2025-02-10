Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Nghiên cứu, tìm kiếm và lựa chọn nguồn cung cấp vải và nguyên phụ liệu chất lượng đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp vật tư

Đặt mua vải & NPL

Theo dõi tình trạng các vật tư đã đặt hàng. Giám sát và xử lý các phát sinh trong quá trình đặt hàng

Tìm kiếm các nhà gia công FOB ( len, jean, áo phao). Phụ trách các thủ tục, giấy tờ trong quá trình làm việc với các đối tác

Thực hiện các báo cáo theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thương lượng, Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình

Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương các công ty cùng ngành nghề

Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản+ Lương sản phẩm

Ăn trưa tại công ty

Ngày phép: 12 ngày/năm

Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ tết, sinh nhật, team building, YEP....

Chế độ nâng lương linh hoạt

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến..

