Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 Số 20 Ngụy Như Kon Tun – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Làm việc theo sự phân công của lãnh đạo công ty và trưởng bộ phận.

• Tìm kiếm nhà cung cấp nước ngoài.

• Soạn thảo hợp đồng, xử lý hồ sơ bằng tiếng Anh

• Giải quyết hồ sơ và hỗ trợ Phòng Xuất nhập khẩu các thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

• Đàm phán giá cả & các điều kiện khác trong hợp đồng mua bán.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành: Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Marketing,… hoặc các chuyên ngành có liên quan

• Có hiểu biết về Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử, sử dụng tốt các công cụ Internet, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về mảng mua hàng quốc tế

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực purchasing (ưu tiên làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, marketing, xuất nhập khẩu hàng hoá, logistics)

• Yêu cầu thành thạo tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên biết cả tiếng Anh và tiếng Trung

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7

