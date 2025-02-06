Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 Số 20 Ngụy Như Kon Tun – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Làm việc theo sự phân công của lãnh đạo công ty và trưởng bộ phận.
• Tìm kiếm nhà cung cấp nước ngoài.
• Soạn thảo hợp đồng, xử lý hồ sơ bằng tiếng Anh
• Giải quyết hồ sơ và hỗ trợ Phòng Xuất nhập khẩu các thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
• Đàm phán giá cả & các điều kiện khác trong hợp đồng mua bán.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành: Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Marketing,… hoặc các chuyên ngành có liên quan
• Có hiểu biết về Xuất nhập khẩu, Thương mại điện tử, sử dụng tốt các công cụ Internet, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về mảng mua hàng quốc tế
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực purchasing (ưu tiên làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, marketing, xuất nhập khẩu hàng hoá, logistics)
• Yêu cầu thành thạo tiếng Anh. Ưu tiên ứng viên biết cả tiếng Anh và tiếng Trung
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh

Công ty cổ phần phát triển công nghiệp Hà Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Ngụy Như Kon Tun – P. Nhân Chính – Q. Thanh Xuân – TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

