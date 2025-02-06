Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G34 - 35, khu 19AB,X7 Dương Nội Hà Đông HN, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và Đánh giá Nhà cung cấp:

Nghiên cứu, tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp uy tín tại thị trường Trung Quốc;

Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng và điều kiện giao hàng với nhà cung cấp;

Quản lý Đơn hàng và Giao dịch: Xử lý và quản lý đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo thông tin đơn hàng chính xác và đầy đủ;

Theo dõi quá trình sản xuất và giao hàng, đảm bảo các đơn hàng được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng;

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, bao gồm việc đổi trả hàng và bảo hành;

Quản lý Vận chuyển và Logistics:

Tổ chức và quản lý vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam Phối hợp với các đối tác Logistics để đảm bảo hàng hóa được vận chuyển an toàn và đúng lịch trình;

Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển;

Quản lý Chứng từ và Thủ tục Hải quan:

Chuẩn bị và kiểm tra các chứng từ cần thiết cho việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa;

Đảm bảo tuân thủ các quy định về hải quan và các quy định pháp luật liên quan;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tiếng Trung, tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Sử dụng thành thạo Word và Excel

Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, chính xác đúng thời hạn.

Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000đ – 12.000.000đ/tháng.

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động

Thưởng Tết, thưởng lễ theo quy định của công ty, các hỗ trợ cần thiết cho công việc & các chế độ phúc lợi khác.

Tham gia các hoạt động Team building, du lịch hàng năm với công ty

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội phát triển toàn diện khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Phân Phối GUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin